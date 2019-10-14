شكرا لقرائتكم خبر عن خطفه 4 أشخاص وطلبوا فدية مليون دولار.. الأمن العام يعيد نجل نائب أشمون (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نحج قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، في تحرير نجل البرلماني صابر عبدالقوي، عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون في المنوفية، بعدما أفادت التحريات أن 4 متهمين خطفوا ابنه آدم «16 سنة» وطلبوا مليون دولار فدية، تم ضبط 2 من المتهمين، وتحرير المختطف وجار ملاحقة 2 آخرين.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، تلقت بلاغًا من عضو مجلس الشعب باشمون، اختفاء نجله، وانه لم يتوجه إلى مدرسة البرانية الثانوية، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة واشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مباحث المنوفية والبحيرة، وجرى التوصل وتحديد مكان احتجاز الضحية بشقة في البحيرة.

وعقب تقتين الاجراءات، تم استهداف المتهمين، وضبط 2 منهم وتحرير الشاب المختطف، وإعادته إلى أسرته التي وجهت الشكر لوزارة الداخلية على سرعة التعامل مع الحادث والوصول إلى الجناة.