شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبث نص خطبة الجمعة المقبلة: حول ذكر الله وأثره فى استقامة النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت وزارة الأوقاف، نص خطبة الجمعة المقبلة، حول موضوع ذكر الله تعالى وأثره فى استقامة النفس البشرية، والتى يتم إلقاؤها بجميع مساجد مصر.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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