شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الدستورية: احتفالية اليوبيل الذهبى هدفها تنمية الوعى الدستورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض المستشار الدكتور عادل شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، تفاصيل احتفالية المحكمة باليوبيل الذهبى للقضاء الدستورى فى مصر، موضحًا أن دور المحاكم الدستورية والإدارية العليا فى العالم بدأ يتنامى دورها بفعل ما يمر به العالم من تطور الأوضاع السياسية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم أن السلطة القضائية هى دائمًا سلطة مستقلة فى الأمم المتحضرة وتمارس دورها على مستوى قومى، وما يتنامى عن ذلك، فضلًا عن دورها فى تحسين العلاقات بين الدول والتعاون فى المجال القضائى وغيرها من المجالات، لافتًا إلى أن المحكمة يمتد دورها الوطنى إلى ما بعد حدودنا المصرية من خلال الدور الذى تمارسه المحكمة فى المنطقة العربية ومنها إلى القارة الأفريقية.

وشدد المستشار الدكتور عادل شريف، أن التراث الذى تركته المحكمة الدستورية العليا، وما نجحت فيه من تجاوز التحديات التى واجهتها يمثل التزامًا وواجب على المستويين الوطنى والدولى بالتعاون وتبادل الخبرات وتقديم الخبرة المصرية فى هذا الصدد.

وأضاف أن الاحتفالية باليوبيل الذهبى للقضاء الدستورى فى مصر يستهدف تنمية الوعى الدستورى ودوره فى حماية حقوق وحريات المواطنين، والتواصل فى منظومة التعاون القضائى الدولى وتبادل الخبرات مع الدول والثقافات المختلفة للاستفادة من قوة "الدستورية العليا" التى تم نقل تجربتها وخبراتها فى العديد من الدول.

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ولفت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن الاحتفالية تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية لإبراز دور قضاء مصر ومكانة مصر.

وأوضح أن 50 دولة ستشارك فى الاحتفالية، بالإضافة إلى مراقبين من عدة دول، مشيرًا إلى أن الاحتفالية تتضمن مؤتمر علمى يناقش أهم التحديات والإنجازات التى قامت عبر القضاء الدستورى، من خلال مائدة مستديرة تقام على مدار يومين.

وأضاف أن حماية الحقوق والحريات الدستورية فى العصر الحديث" ستكون أولى الجلسات التى ستناقشها المائدة المستديرة لمناقشة التجارب من مختلف الدول، بالإضافة إلى جلسة حول "التعاون بين المحاكم الدستورية والمحاكم العليا"، وموضوع "النزاهة القضائية ومكافحة الفساد" بوصفه أحد الموضوعات التى تبرز على الساحة الدولية مؤخرًا، وأخيرًا "تحسين تكنولوجيا المعلومات للمناخ القضائي".

ولفت المستشار الدكتور عادل شريف، إلى أن الاحتفالية ستشهد عقد العديد من اللقاءات الثنائية المشتركة مع العديد من المحاكم، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التوأمة، إلى جانب ترفيهى لتعريف وفود الدول المشاركة على المظاهر والمناطق السياحية فى مصر.