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محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق كنيسة حلوان ويتابع التحقيقات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، كنيسة مارى جرجس بحلوان، لمتابعة التحقيقات والموقف بعد حريق الكنيسة أمس، رافقه اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.

 

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الكنائس فى منطقة حلوان، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى، ومحاولة منع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

 

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