شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: فرنسا تدرس سحب قواتها من التحالف الدولى ضد تنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز، فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مصادر للوكالة الفرنسية للأنباء، أن فرنسا تدرس سحب قواتها من التحالف الدولى ضد تنظيم داعش ، بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا .

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