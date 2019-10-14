شكرا لقرائتكم خبر عن "سوريا الديمقراطية": مقتل عشرات من الجيش التركى والفصائل المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قوات سوريا الديمقراطية ، مقتل العشرات من الجيش التركى والفصائل المسلحة الداعمة له، وتدمير عدة آليات عسكرية منها دبابتين لجيش الاحتلال التركى شمال شرق سوريا.

قالت سوريا الديمقراطية ، فى بيان صحفى، الاثنين، إن قواتها تتقدم فى القرى الجنوبية لمدينة تل أبيض بشن عمليات مضادة ونوعية، مشيرة إلى أن مرتزقة جيش الاحتلال التركي تهاجم خط الساجور وتتصدى لها قوات مجلس منبج العسكرى.

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كان الجيش التركى قد احتل خلال العدوان على سوريا التي يقوم بها 5 قرى فى ريف رأس العين ، ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "قوات النظام التركي ومرتزقتها تحتل قرى شلاح وبرقة وكاجو ومرندية وتل جما بريف مدينة رأس العين".