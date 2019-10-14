شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل العلماء والوفود المشاركة في مؤتمر الإفتاء العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار القاهرة الدولي، الاثنين، عددًا من أعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر العالمي للإفتاء، الذي تعقده دار الإفتاء المصرية تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الثلاثاء، ويستمر على مدار يومين متتالين بالقاهرة.

ووصل إلى مطار القاهرة، يومي الأحد والاثنين، مجموعة من ممثلي الهيئات الإفتائية والمراكز الإسلامية بالعالم، وعلى رأسهم الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، والشيخ سالم إبراهيم مختار، مفتي إريتريا، وكذلك وصل الدكتور محمد البشاري، الأمين العام لمجلس المجتمعات المسلمة بأبوظبي، والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة – السعودية.

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كما وصل للقاهرة عدد من أساتذة الجامعات العالمية، من بينهم: الدكتور محمود الشيخ، نائب رئيس جامعة فلورنسا بإيطاليا، والدكتور مرزوق أولاد عبدالله، رئيس جامعة أمستردام الحرة بهولندا، وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة إكزافير بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور وليد الأنصاري، وكذلك المدير التنفيذي لمؤسسة التعايش – واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ الدكتور طارق الجوهري.

وعلى صعيد متصل، وصل أيضا للقاهرة كل من رئيس المجلس الأعلى للإفتاء في جمهورية المالديف الدكتور محمد رشيد إبراهيم، كما يصل، الاثنين، أيضًا الدكتور محمد فطريش، مفتي سنغافورة، فضلًا عن انتظار وصول نائب مفتي أذربيجان فؤاد نور اللاييف، وكذلك نائب مفتي سلطنة بروناي، ديني حاج عبدالله، وكذلك رئيسة شؤون الفتوى بمجلس العلماء الأندونيسي الدكتورة خزيمة يانجو، ورئيس لجنة الفتوى بمجلس العلماء الأندونيسي الدكتور حسن الدين، ومستشار رئيس دولة الإمارات الدكتور على آل هاشمي.

ومن المقرر أن يصل القاهرة، الاثنين، الشيخ عبداللطيف دريان، مفتي لبنان، ومفتي القدس الشيخ محمد حسين، ومفتي الأردن الدكتور محمد الخلايلة. ويتوالى وصول الوفود خلال الساعات المقبلة للمشاركة في فاعليات المؤتمر الذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ستعقد مؤتمرها العالمي الخامس يومي 15، 16 أكتوبر الجاري في القاهرة بحضور وفود أكثر من 85 دولة حول العالم، تحت عنوان «الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي».