شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تمثل مصر في «الترفيه وبناء الاقتصاد» بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمثل الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة مصر باعتبارها الدولة العربية الوحيدة في مؤتمر صناعة الترفيه الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويحمل عنوان الترفيه وبناء الاقتصاد، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال المملكة.

وقالت عبدالدايم خلال المؤتمر، الإثنين، إن «القيادة السياسية أدرجت سبعة محاور للحفاظ على الهوية الثقافية المصرية ضمن استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»منها تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، مكافحة التطرف الفكري، تحقيق العدالة الثقافية، تنمية مواهب المبدعين والنابغين، التأكيد على الريادة الثقافية من خلال قوة مصر الناعمة وتطوير المؤسسات الثقافية، وهو ما جاء نتيجة فطنة الدولة لأهمية الاستثمار الثقافي كمصدر قوة للتنمية، مؤكدة أن الصناعات الإبداعية تعد أحد المسارات الهامة لتنمية الاقتصاد الوطني».

يشار أن المؤتمر ناقش أهمية الصناعات الإبداعية في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على غرار استراتيجية التنمية المستدامة في مصر 2030، والتي وضعت صناعة الثقافة ضمن مقومات الاقتصاد القومي، وتم استلهام دار الأوبرا المصرية كنموذج معبر عن التواصل الثقافي بين الشعوب، ومنصة جادة لعرض وتقديم الفنون بمختلف أشكالها مع إبراز اهميتها كمقياس لنهضة الحركة الثقافية والفنية في مصر، كما تم تناول أهمية الشراكة والتعاون الثقافي بين مصر والسعودية، حيث تم بحث إمكانية ربط أنشطة التبادل الثقافي بفعاليات تعاون أخرى خاصة في المجال الاقتصادي.