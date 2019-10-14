شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة: الفيوم أول محافظة تستخدم التكنولوجيا النظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، أن الحفاظ على البيئة لم يعد نوعاً من الرفاهية، فبدون بيئة صحية ونظيفة لن نستطيع الحياة على سطح الأرض أو تعمير الكون، فضلاً عن البعد الاقتصادى في قضية الحفاظ على البيئة.

واستعرضت الوزيرة خلال زيارتها لمحافظة الفيوم، الإثنين، لبحث عدداً من الملفات التنموية الهامة على أرض المحافظة، والتى تتعلق بقطاع البيئة والنظافة والمحميات الطبيعية وتنمية بحيرة قارون وتشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلي (الدرجات)،عدداً من الأمثلة للقيمة الاقتصادية في الحفاظ على البيئة مثل مصانع تدوير الكرتون التي دفعت ببعض المواطنين إلى تحقيق عائد اقتصادى من خلال جمع بقايا الكرتون وبيعه للمصانع مرة أخرى وبالتالى الحفاظ على البيئة وتحقيق عائد اقتصادى، وإعادة استخدام المخلفات الزراعية ومخلفات الحيوانات في إنتاج البيوجاز.

وأضافت أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء تم المرور على عدد من المصانع بمنطقة كوم أوشيم الصناعية والتنسيق مع هذه المصانع لتطبيق خطط الإصحاح البيئى ومنحهم مهلة لتوفيق الأوضاع، كما تم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفات الجسيمة، لافتة إلى خطة الوزارة في تمويل المصانع الكبيرة التي تستخدم التكنولوجيا النظيفة «صديقة البيئة».

وأشارت إلى أن محافظة الفيوم هي أول محافظة تستخدم التكنولوجيا النظيفة من خلال استخدام وسائل النقل غير الآلي وتشجيع استخدام الدراجات، ونحتاج إلى تضافر الجهود في هذا الشأن لنجاح التجربة وتعميمها على مختلف المحافظات.

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تم خلال اللقاء استعراض ملف تنمية المحميات الطبيعية بوادى الحيتان ووادى الريان، وإلقاء الضوء على أهمية منطقتي جبل قطرانى ووادى الحيتان باعتبارهما من أهم مناطق الحفريات في العالم، والسعي لإعلان منطقة جبل قطراني منطقة تراث عالمي على غرار منطقة وادى الحيتان التي تضم أول متحف للحفريات وتغير المناخ يضم 295 عينة تحكى تطور الحياة، كما تم عرض جهود وزارة البيئة في دعم مشروع إنتاج البيوجاز ومجالات التعاون مع الجمعيات الأهلية في هذا الشأن، وكذلك مشروع المنح الصغيرة والخدمات التي يتم تقديمها لتشجيع الحفاظ على البيئة وإقامة المشروعات الصغيرة صديقة البيئة،

كما استمع محافظ الفيوم اللواء عصام سعد ووزيرة البيئة لعرض حول آلية عمل مشروع استدامة النقل في مصر وتشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلي (الدراجات) بمدينة الفيوم، بالتعاون مع الجامعة، وإلقاء الضوء على الإجراءات التي تم اتخاذها وأهداف المشروع، وكيفية تفعيل استخدام الدراجات لطلاب الجامعات، وأماكن الانتظار.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن زيارة وزيرة البيئة تأتى في إطار حرص القيادة السياسية على حل جميع مشكلات محافظة الفيوم، حيث تم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالنظافة العامة وتحسين البيئة وتنمية المحميات، وكذلك إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، في ظل توجيهات رئيس الجمهورية بإعادة البحيرات إلى سابق عهدها، مؤكداً أن هذا الملف يحظى بأهمية كبيرة وتم تشكيل لجنة عليا تضم وزارات البيئة والزراعة والرى والإسكان وعدد من الجهات ذات الصلة، لمتابعة هذا الموضوع من خلال دراسة نوعية المياه ومراجعة الصرف الصناعى والانبعاثات الناتجة عن المنشآت الصناعية والسياحية القريبة من بحيرة قارون، وتقديم خطط إصحاح بيئى لهذه المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الجسيمة.

وأضاف أن مبادرة استخدام الدراجات تأتى في ضوء توجه الدولة نحو توفير استهلاك الطاقة، ورفع الوعي بظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، والحث على المشاركة الإيجابية لكافة شرائح المجتمع في حماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين.

عقب ذلك قام محافظ الفيوم ووزيرة البيئة بجولة داخل جامعة الفيوم لمتابعة أنشطة استخدام الدراجات، كما شهدا كورال جامعة الفيوم احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.