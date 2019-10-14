شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضي بمنزلين مشيدين بالخرسانة وإخلاؤهما من السكان بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخلت، الاثنين، قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ بمديرية أمن سوهاج، منزلين من السكان بقرية «شندويل البلد» بدائرة مركز المراغة، إثر تعرضهما لهبوط أرضي وتصدع بالجدران، نتيجة لتسرب المياه أسفل المنزلين.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة المراغة، بحدوث هبوط أرضي بمنزلين بقرية «شندويل البلد» بدائرة المركز، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وقوات إدارة الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص حدوث هبوط أرضي بمنزلين بعمق حوالي 2 سم ملك كل من: عبدالمنعم. ذ «56 سنة – فلاح»، مكون من 3 طوابق ومبني بالطوب الأحمر والأسمنت على مساحة 175 مترا مربعا، وسيد. أ «70 سنة – بالمعاش» مكون من 3 طوابق ومبني بالطوب الأحمر والخرسانة على مساحة 100 متر مربع، مما نتج عنه حدوث بعض التصدعات بالمنزلين دون حدوث إصابات.

تم إخلاء المنزلين من السكان، وقرر صاحباهما حدوث ذلك بسبب تسرب المياه أسفل المنزلين نتيجة كسر ماسورة مياه مجاورة لهما، وتم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وجرى إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة لاتخاذ اللازم، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتصرف.