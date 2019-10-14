شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: إجراءات احترازية بعد وجود اشتباه بإصابات حمى الوادي المتصدع بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بعدما تم تداوله بوسائل الإعلام حول اشتباه بوجود حالات إصابة بمرض الوادي المتصدع في مناطق شمال شرق السودان.

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ووفقاً لتقرير رسمي تلقاه الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالاشتباه في وجود حالات إصابة في مناطق شمال شرق السودان بمرض الوادي المتصدع، وجه الوزير بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حماية البلاد من دخول هذا المرض بتحصين الحيوانات القابلة للإصابة بالمناطق الحدودية المتاخمة لدولة السودان لتوفير منطقة حزام آمن ضد المرض.

وأشار أبوستيت إلى إجراء التنسيق اللازم مع محافظي المناطق الحدودية لتقييد حركة الحيوانات إلا إذا كانت مرقمة ومصحوبة ببطاقة التسجيل المثبت بها التحصين ضد المرض وتاريخه، لافتاً إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بالتنبيه على المحافظين بالمحافظات الحدودية لرش السيارات وما تحمله من حيوانات، وضبط أي عمليات تهريب عبر الحدود، كذلك رفع درجة الطوارئ بالمعامل الحدودية التابعة لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، كذلك أطباء المحاجر للعمل على مدار 24 ساعة وفحص كافة الحيوانات الواردة للمحاجر.

من جهته، قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه جار التنسيق مع معهدي الحشرات والصحة الحيوانية لتجميع وتصنيف الحشرات الناقلة وتحليلها للكشف عن وجود الفيروس من عدمه، كذلك التنسيق مع الإدارة العامة لناقلات الأمراض بوزارة الصحة لرش وتطهير أمكن تكاثر الحشرات بجميع محافظات الجمهورية مع تكثيف العمل بمحافظات جنوب مصر والمحافظات الحدودية عالية الخطورة.