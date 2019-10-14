شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تغادر إلى جنيف للمشاركة في الحوار الدولي حول الهجرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، القاهرة، متوجهة إلى جنيف للمشاركة في الحوار الدولي حول الهجرة على مدار ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن تشارك الوزيرة في عدد من الاجتماعات وورش العمل الخاصة بقضية الهجرة، كما تلقي الكلمة الافتتاحية في الحدث الجانبي رفيع المستوى عن الشباب الإفريقي والتنمية المستدامة.

وتعقد «والي»، خلال مشاركتها في الحوار الدولي حول الهجرة، عددا من اللقاءات مع مسؤولي منظمة العمل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة لدراسة أوجه التعاون المشترك.