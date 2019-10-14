شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. حسين خيري نقيبًا للأطباء بفارق 1992 صوتًا عن أقرب منافسيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة نجوى الشافعي، رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء النتائج الرسمية للانتخابات والتي جرت الجمعة الماضية، في جميع أنحاء الجمهورية بـ27 مقر انتخابي ولمدة يوم واحد، ووجهت الدكتورة نجوى في بداية كلمتها الشكر للموظفين العاملين على الانتخابات، وأعضاء اللجنة الدكتور محمد عبدالحميد، أمين الصندوق، والدكتور أحمد فتحي، عضو اللجنة، على ما بذلوه من مجهود طوال فترة الانتخابات.

وقالت الشافعي خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة للإعلان عن النتيجة، إنه بعد انتهاء أعمال الفرز والحصر لنتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء العامة والفرعيات والتي انعقدت الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2019، في 27 محافظة تعلن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات عن النتائج الرسمية للعملية الانتخابية.

وأعلنت الشافعي أن عدد من حضر الانتخابات 17.468 ناخب من اجمالي من لهم حق التصويت، وعددهم 186.610 بنسبة 9.36%.، وأنه بالنسبة لمقعد النقيب ومجلس النقابة العامة، كانت عدد الاصوات الصحيحة 17.055، وعدد الاصوات الباطلة 413، وتنافس على المقعد 16 مرشحا وحصل الدكتور حسين خيري على 5.788 بفارق 1992 صوت عن المرشح التالي.

وأكدت رئيس اللجنة أن مقاعد عضوية النقابة العامة، تنافس عليها 36 مرشحا، وفاز فيها الدكتور إيهاب الطاهر بـ6193 صوت، والدكتور إبراهيم الزيات بـ5672 صوت، والدكتور رشوان شعبان بـ3796 صوت، على مقاعد فوق السن، وبالنسبة لمقاعد تحت السن، فاز كل من الدكتور أبوبكر القاضي بـ7096صوت، والدكتور احمد السيد بـ5648 صوت، والدكتور محمود عرفه بـ4610 صوت.

Advertisements

وتابعت: «بالنسبة للقطاعات، كان إجمالي الحضور في قطاع القاهرة 1505، منهم 1401 صوت صحيح، وفازت بالمقعد الدكتورة رانية العيسوي بـ 481 صوت، وفي قطاع وسط الدلتا حضر 2826، منهم 2659 صوت صحيح، وفاز بالمقعد الدكتور محمد حامد الأكشر بـ1013 صوت، وفي قطاع شرق الدلتا حضر 4287، منهم 4025 صوت صحيح، وفاز الدكتور أحمد الهواري بـ2028 صوت، وفي قطاع غرب الدلتا حضر 2217 طبيب، منهم 2101 صوت صحيح، وفاز بالمقعد الدكتور أحمد نوار وحصل على 1140 صوت، وفي قطاع شمال الصعيد، حضر 3498 طبيب، منهم 3301 صوت صحيح، وفاز بالمقعد الدكتور عماد سمير شحاته بحصوله على 1281 صوت، وفي قطاع جنوب الصعيد، حضر 2455 صوت، منهم 2406 صوت صحيح، وحصلت الدكتورة إيمان سلامة على 1408 صوت.

واشارت الشافعي، إلى ان الحاصلين على المقاعد بالتزكية، في محافظة كفر الشيخ، وشمال سيناء المجلس بالكامل، وفاز بمقعد النقيب الفرعي بالتزكية كلا من اسيوط والمنوفية، وأن اعلى المحافظات مشاركة كانت دمياط بنسبة 46.3%، ثم السويس بنسبة 39.68%، ثم الفيوم بنسبة 39.39%، ثم المنيا بنسبة 31.77%، ثم البحر الأحمر بنسبة 28.94%، وجاءت المحافظات الاقل تصويتا هي القاهرة 3.3%، والإسكندرية 5.28%، والجيزة 5.5%، والدقهلية 6.75%، واسوان 7.42%.

وأوضحت أن الفائزين بمقاعد نقيب الفرعية هم الدكتورة شيرين غالب، بنقيب القاهرة، والدكتور أيمن سالم، بنقيب الشرقية، والدكتور ناصر زغلول، نقيبا للمنيا، والدكتور هشام صبحي، نقيبا للغربية، والدكتور محمد منيسي، نقيبا للبحيرة، والدكتور أشرف سعد جلال، نقيبا للإسكندرية، وأحمد حسانين، نقيبا للجيزة، والدكتور محمود فهمي منصور، نقيبا لسوهاج، والدكتور محمد الشربيني، نقيبا لدمياط، والدكتور ممدوح راغب، نقيبا للفيوم، والدكتور أسامة الشحات، نقيبا للدقهلية، والدكتور حسين ندا، نقيبا للمنوفية، والدكتور ضياء عبدالحميد، نقيبا لأسيوط، والدكتور أحمد سعيد عثمان، نقيبا للقليوبية، والدكتور مصطفي هارون، نقيبا لبني سويف، والدكتور أيمن خضاري إسماعيل، نقيبا لقنا، والدكتور عمرو أبوسمرة، نقيبا لكفر الشيخ، والدكتور سعيد الشربيني، نقيبا للإسماعيلية، والدكتور تامر البوهي، نقيبا للسويس، والدكتور مصطفي السعيد نقيبا لبورسعيد، والدكتور عبدالحكيم سليم، نقيبا للأقصر، والدكتور أحمد عبدالمالك، نقيب للبحر الأحمر، والدكتور أحمد السوهاجي، نقيبا لمطروح، والدكتور منصور محمد كباش محمد، نقيبا لأسوان، والدكتور أحمد صالح، نقيبا للوادي الجديد، والدكتور عبدالعاطي سليمان أحمد، نقيبا لشمال سيناء، والدكتور محمد وائل، نقيبا لجنوب سيناء.

وتمت الانتخابات بإشراف قضائي كامل بمشاركة 59 مستشار، منهم 53 مستشار موزعين على الفرعيات، و6 في اللجنة العامة، وفي نهاية كلمتها هنأت الدكتورة نجوى الفائزين في جميع مقاعد النقابة.

وقال الدكتور حسين خيري، أن أحد أهم أولوياته ومجلس النقابة تحسين وإيجاد قنوات تواصل واضحة مع الجهات التنفيذية والتشريعية، حتى يتمكنوا من حل المشكلات اليومية والاستراتيجية للأطباء، حيث سيعيد التواصل مع الوزيرة، وكذلك مجلس النواب الذي يتواصل كثيرا مع النقابة، بحيث يتم تسهيل مهمة حل المشكلات والأزمات التي تواجهها النقابة بشكل يومي، وهذا الأمر ضروري ومفروغ منه فإذا لم نقم بذلك «سنظل محلك سر».

وأضاف خيري: «والاعتداءات وقانون المسئولية الطبية والمعاشات والتعليم الطبي المستمر، هم أبرز الملفات التي سنتعامل معها، وأرجو بإذن الله أنه على نهاية الفترة الثانية أو قبل ذلك سنكون أنجزنا الكثير في هذه الملفات وعلى رأسها الاعتداءات والمسئولية الطبية، ففي المسئولية الطبية سنتناقش مرة أخرى مع أعضاء مجلس النواب حولها لتحريك القانون، بعد أن تم الرد سابقا على الاعتراضات المثارة من المجلس».