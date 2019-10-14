شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق الكرة المصرية مباراة الأهلى والزمالك فى قمة بطولة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى العام. ويبرز التقرير التالى هدافى الفريقين من الجيل الحالى فى مباراة القمة : الأهلى النيجيرى جونيور أجايى 4 أهداف وليد سليمان 3 أهداف أحمد فتحى "هدفين" المغربى وليد أزارو هدف وحيد Advertisements حسين الشحات هدف وحيد علي معلول هدف وحيد الزمالك محمود علاء "هدفين" شيكابالا هدف وحيد محمد عبد الشافى هدف وحيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.