شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لحملة الأكاذيب الإخوانية، التي تستهدف بث شائعات وأكاذيب تجدد مؤسسة ”الخليج 365” تحذيرها لقرائها الأعزاء من وجود صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تنتحل الاسم واللوجو الخاص بموقع ”الخليج 365” الإخبارى، لترويج شائعات وأكاذيب، مستغلة مصداقية الخليج 365.

واستغلت إحدى الصفحات المجهولة على فيس بوك لوجو واسم ”الخليج 365”، ونشرت خبرا مكذوبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد، ليس لها أى أساس من الصحة.



صفحة مزيفة تبث أكاذيب

ودأبت بعض الصفحات المجهولة، والتى يستتر وراءها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على استغلال " لوجو" و"اسم" الخليج 365 لترويج الشائعات ونشر الأكاذيب بهدف ضرب استقرار الوطن والمساس بأمنه.

وتعتبر صفحة ”الخليج 365” على موقع "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار ”الخليج 365”، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.

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وننوه إلى أن الصفحات الرسمية لليوم السابع على مواقع التواصل الاجتماعى هى:

صفحة الخليج 365 على فيس بوك

صفحة الخليج 365 على تويتر

صفحة الخليج 365 على انستجرام