"إسكان البرلمان" تنظم زيارة ميدانية للأسمرات وتل العقارب.. الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تستهل أولى زياراتها الميدانية يوم الأربعاء المقبل، لمناطق حي الأسمرات، ومنطقة (روضة السيدة - تل العقارب سابقا)، لمتابعة أعمال التطوير بالمناطق سالفة الذكر، والوقوف على الأعمال القائمة، ومتابعة ملف تطوير العشوائيات.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن محافظة القاهرة أنهت بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان، تطوير منطقة روضة السيدة خاصة وأنها كانت تعد إحدى عشوائيات الخطرة، وتم تسكين الأسر في 6 أكتوبر حتى الانتهاء من التطوير، ثم أعادتهم المحافظة لروضة السيدة بعد الانتهاء من تطوير المنطقة بأكملها، حيث تم مراعاة الطابع التاريخي القديم للمنطقة وتصميمها على هذا الطراز، ومن هنا تأتي زيارة اللجنة للوقوف على ما تم من تطوير وفي إبراز لجحم التحديات والجهود المبذولة لتطوير المناطق العشوائية الخيرة على مستوى الجمهورية، وفقا لجدول زمني محدد.

وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن منطقة حي الأسمرات عدد الوحدات بها 18 ألف وحدة سكنية، وتم إنشاء مركز التدريب المهني لتعليم الحرف والمهن الحرفية مثل "النجارة - السباكة - الكهرباء - حدادة" وغيرها، وذلك في إطار خلق فرص عمل للشباب بالمناطق الجديدة حتى تكون عوامل جذب للسكان، إضافة لمركز خدمة المجتمع الذي سيكون حلقة التواصل مع السكان الجدد.

وأشار حمودة، إلى أن ملف تطوير العشوائيات شهد اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وانعكس ذلك على المجتمع، خاصة المناطق التي كانت تمثل خطورة على المواطنين، لافتا، إلى أن هذه الزيارة هي الأولى من سلسلة زيارات سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبةل لكافة المشروعات القومية الخاصة بالمدن الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعى فى مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة الأعمال، وإبراز حجم التحديات والانجازات التي شهدها القطاع العقاري خلال الخمس سنوات الأخيرة.​