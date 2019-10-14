محافظة الجيزة تنفذ أعمال تدريب مجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

نفذت محافظة الجيزة أعمال التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية (صقر 53)، بمشاركة 60 جهة تنفيذية مختلفة تمثل كافة الجهات الحكومية والأهلية .

وقال محافظ الجيزة أحمد راشد - في بيان اليوم الإثنين - إن التدريب يهدف إلى صقل مهارات مديري الأجهزة التنفيذية والأمنية في رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها والتنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة الأزمات والكوارث وتنمية مهارات القائمين عليها؛ لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، إضافة إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث، واتخاذ القرارات المناسبة، وسرعة التصرف حيال المواقف، والتأكيد على الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة وربطها بالواقع العملي.

وأضاف المحافظ إن التخطيط من أهم المكونات التي تقوم عليها استراتيجية إدارة الأزمات والكوارث ، مشيرا إلى أن التخطيط لإدارة الأزمات يساعد على إدارة هذه الأزمات بالمبادرة وليس كرد فعل ومن ثم تحقيق نسبة نجاح أعلى في التعامل مع تلك الأزمات وتجنب الآثار السلبية الناتجة عنها، مشيرا إلى أن التخطيط يوفر استغلالًا كاملًا للطاقات والموارد التي يمتلكها الجهاز القائم على إدارة الأزمات.

وأشار إلى أنه تم توجيه الأجهزة التنفيذية بحصر كل المعدات والسيارات وإعداد كشف بأرقام وأنواع المعدات لاستخدامها في حال الحاجة إليها، منوها بأنه تم عرض خطط مجابهة السيول وحوادث القطارات وتوقف حركة مرور والحوادث وكيفية التعامل مع المصابين، وذلك كأمثلة عملية للوقوف على الطرق المثالية في التعامل مع الحدث.​