مباحث القاهرة تعيد سيارة صحفي مسروقة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

نجح رجال مباحث القاهرة، في إعادة سيارة صحفي سرقها تشكيل عصابي بعد مطاردة بشوارع مدينة نصر.

تبلغ للمقدم حسام ناصر، رئيس مباحث مدينة نصر أول، من صحفي بسرقة السيارة ملكه، حال توقفها أسفل العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، للقبض على المتهمين.

وأثناء مرور ضابط مباحث القسم، وبصحبته القوة المرافقة بشارع أبو حنين التوحيدي دائرة القسم اشتبه في إحدى السيارات متطابقة الأوصاف مع السيارة المبلغ بسرقتها، يستقلها عدد 3 أشخاص وحال استيقافهم فروا هاربين بالسيارة، فقام بمطاردتهم حتى قاموا بالتخلي عن السيارة بشارع ذاكر حسين دائرة القسم، ولاذوا بالفرار وبفحص السيارة المضبوطة تبين أنها ماركة هيونداي إلنترا باذنجاني اللون مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام (ف ب ص 8241)، وعثر بداخلها على ما يلي لوحات معدنية تحمل أرقام 46215 ملاكي قنا "محلية الصنع"، وعدد 3 هاتف محمول.

وبالكشف الفني على اللوحات المثبتة على السيارة تبين أنها خاصة بسيارة أخرى ماركة متسوبيشي لانسر فضي اللون، وبالكشف الفني على السيارة برقمي الشاسية، والموتور تبين أنها ذات السيارة المبلغ بسرقتها.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "إسلام. م. ع"، والمطلوب التنفيذ عليه في 2 حكم حبس جزئي "سرقة"، بإجمالي حبس 4 سنوات، ورضا المحمدي، أشرف راغب والسابق اتهامه في 4 قضايا أخرهم 9879 لسنة 2009م العامرية/ إسكندرية "سرقة متنوعة ".

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب المفتاح المصطنع وأضافوا بقيامهم باستخدام اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة واللوحات المعدنية الأخرى في تثبيتهم على السيارة لإخفاء معالمها تم بإرشادهم بمسكنهم ضبط ما يلي عدد 20 مفتاح مصطنع، حقيبة عدة بداخلها الأدوات المستخدمة في تصنيع المفاتيح المصطنعة عبارة عن 15 مفتاح متنوع، 2 مفتاح انجليزي، 3 مفتاح الأنكية، مبرد حدادي ، 5 مفك، بنسة ،أسلاك كهربائية باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة.

تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي، وأحاله اللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعقيد معتز عبد الكريم، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.