"مؤتمر علمي وزيارة للأماكن الأثرية".. تفاصيل احتفالية "الدستورية" باليوبيل الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تصوير – نادر نبيل:

تحتفل المحكمة الدستورية العليا بمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري خلال الفترة من 19 حتى 21 أكتوبر الجاري، برعاية مقدرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشارك في الاحتفالية قرابة 50 محكمة دستورية ومحكمة عليا، من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية بوفود رفيعة المستوى تحظى بلقاء رئيس الجمهورية تعبيرًا عن الأهمية البالغة للمناسبة.

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وذكر بيان المحكمة بأن الاحتفالية تبدأ بتكريم رؤساء المحكمة الدستورية السابقين ونوابهم الذين اكتمل عطاؤهم.

وقالت المحكمة إنها دعت رئيس مجلس النواب، ووكيليه، ورئيس مجلس الوزراء، ولفيفًا آخر من الوزراء، ورؤساء جهات، وهيئات قضائية، ورؤساء أجهزة رقابية؛ لحضور الافتتاحية التي سيحضرها -أيضًا- سفراء دول تشارك وفودها القضائية في الاحتفالية، وعدد من الشخصيات القانونية.

وتستكمل الاحتفالية فعالياتها بانعقاد ثلاث جلسات حوارية بين رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه، وبين رؤساء المحاكم الدستورية العليا وأعضاء وفودها المشاركين في الاحتفالية حول الاهتمامات المشتركة للقائمين على أمر القضاء الدستوري بمختلف أنظمته، ويحضر تلك الجلسات عدد من خبراء القانون الدستوري.

وتزور وفود المحاكم المدعوة عددًا من المواقع الثقافية والأثرية في مصر، وتتفقد المشروعات الحديثة.