رئيس الدستورية: تنظيم الحقوق والحريات يدخل في السلطة التقديرية للمشرع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تصوير- نادر نبيل:

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية وضعت مبادئ عديدة أهمها المتعلق بتنظيم الحقوق والحريات.

وأضاف المستشار "مرعي" في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن تنظيم الحق في الحقوق والحريات يدخل في السلطة التقديرية المشرع وفي ضوء مقتضيات الصالح العام.

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وأشار إلى أن المحكمة الدستورية تضع ذلك المبدأ في ذهنه أثناء ممارسة اختصاصاتها، فلا تسرف في الرقابة فيحجم المشرع عن التشريع، ولا تقتر (تقلل) رقابتها فيسرف المشرع في إصدار القوانين والتشريعات.

وأوضح رئيس المحكمة أن الدستورية العليا تحترم اختصاص المشرع ولا تفتأت عليه، وتكون معتدلة في رقابتها.

وأكد أن تدخل المحكمة الدستورية يأتي على النحو الذي ينظمه القانون.