محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
تصوير- نادر نبيل:
قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية وضعت مبادئ عديدة أهمها المتعلق بتنظيم الحقوق والحريات.
وأضاف المستشار "مرعي" في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن تنظيم الحق في الحقوق والحريات يدخل في السلطة التقديرية المشرع وفي ضوء مقتضيات الصالح العام.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية تضع ذلك المبدأ في ذهنه أثناء ممارسة اختصاصاتها، فلا تسرف في الرقابة فيحجم المشرع عن التشريع، ولا تقتر (تقلل) رقابتها فيسرف المشرع في إصدار القوانين والتشريعات.
وأوضح رئيس المحكمة أن الدستورية العليا تحترم اختصاص المشرع ولا تفتأت عليه، وتكون معتدلة في رقابتها.
وأكد أن تدخل المحكمة الدستورية يأتي على النحو الذي ينظمه القانون.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الدستورية: تنظيم الحقوق والحريات يدخل في السلطة التقديرية للمشرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.