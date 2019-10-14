قبل تشاجرهم مع آخرين.. ضبط 5 أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، القبض على خمسة أشخاص، وبحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية وذخائر كانوا بصدد استخدامها للتشاجر مع آخرين.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا، أفادت بقيام بعض الأشخاص (من أفراد عائلتين) بدائرة المركز، بحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة استعداداً للتشاجر فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكورين بحملة أمنية، أسفرت عن ضبط خمسة أشخاص وبحوزتهم (2 بندقية آلية عيار 7,62×39مم ، 2 بندقية خرطوش، فرد خرطوش محلى الصنع، عدد 48 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .