متحدث الدستورية: وفود أفريقية وأوروبية ستحضر احتفالية اليوبيل الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تصوير- نادر نبيل:

قال المستشار بولس فهمي، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة تتعامل بشفافية كاملة في إطار توعية المصريين بأهمية ودور القضاء الدستوري من خلال احتفاليتها باليوبيل الذهبي.

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وأوضح أن وفودا من أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ستحضر احتفالية اليوبيل الذهبي التي تنطلق السبت المقبل.

وأضاف المستشار "بولس"، أن احتفالية المحكمة باليوبيل الذهبي تأتي لكشف دور المحكمة الدستورية العليا في إثراء القضاء الدستوري على كل المستويات.

وأشار إلى أن المحكمة تنشر أحكامها في الجريدة الرسمية وفقا للقانون، بالإضافة على موقعها الرسمي ضمن حرصها للتواصل مع وسائل الإعلام الذين يعبرون عن المصريين.