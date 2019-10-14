رئيس المحكمة الدستورية يوجه الشكر للرئيس السيسي على دعمه لاحتفالية اليوبيل الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تصوير نادر نبيل:

وجه المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الشكر للرئيس السيسي على دعم الكامل لاحتفالية المحكمة باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاما على إنشائها.

وقال المستشار "مرعي" في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن المحكمة الدستورية العليا التي أنشئت عام 1969 احتلت مكانة سامية في وجدان المصريين باعتبارها الملاذ لرد الحقوق.

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وأضاف رئيس المحكمة أن الدستورية العليا تمارس مهمة الرقابة اللاحقة على التشريعات والقوانين واللوائح بجميع أنواعها، وليس لها حق الرقابة السابقة، موضحا "التطبيق يظهر عيوب القوانين.. وبالتالي يمكن الحكم في مدى دستوريتها".

وأوضح المستشار "مرعي" أن حكم المحكمة بعدم دستورية نص قانون أو تشريع يجعله هو والعدم سواء مادام يخالف نص الدستور المصري.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا على أن مبدأ سيادة القانون هو السائد في مصر ولا غيره.

ومن المقرر أن تقام احتفالية المحكمة الدستورية باليوبيل الذهبي يوم السبت المقبل بحضور وفود قضائية رفيعة المستوى من عدة دول من جميع أنحاء العالم.