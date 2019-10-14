نائب رئيس الدستورية: 50 وفدا يحضرون احتفالية اليوبيل الذهبي.. ومناقشة النزاهة القضائية –(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تصوير- نادر نبيل:

قال المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن قرابة 50 وفدا قضائيا سيحضرون احتفالية المحكمة بمناسبة مرور 50 عاما على إنشائها (اليوبيل الذهبي) بالإضافة لبعض المراقبين من عدة دول.

وأوضح المستشار "عمر" في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن الاحتفالية لها هدفين؛ الأول متعلق بتنمية الوعي الدستوري لدى المصريين بأهمية القضاء الدستوري ودوره على مدار 50 عاما في الرقابة على التشريعات.

أما الثاني فمتعلق بالتواصل مع الوفود القضائية المختلفة وتبادل الخبرات وثقافات القانونية المختلفة.

Advertisements

وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية أنه سيقام مؤتمر علمي عن التحديات التي يواجهها القضاء الدستوري المصري والعربي والعالمي عبر جلسات عمل متعلقة بحماية الحقوق والحريات في العصر الحديث و العلاقة بين المحكمة الدستورية والعليا وما ينشأ بينهما من خلاف قضائي.

وقال إن النزاهة القضائية ومكافحة الفساد على طاولة النقاش خلال المؤتمر العلمي بين الوفود القضائية المختلفة.

وتهدف الاحتفالية أيضا إلى مناقشة تحسين الأداء القضائي من خلال تكنولوجيا المعلومات، وعقد اتفاقيات ثنائية وتوأمة مع عدة دول.

ولفت المستشار عادل عمر شريف، إن الإعداد المؤتمر بدأ منذ عام خلال فترة الرئيس السابق المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن بعده الرئيس الحالي المستشار سعيد مرعي بمعاونة جميع أعضاء المحكمة وهيئة المفوضين.

ومن المقرر أن تقام احتفالية المحكمة الدستورية باليوبيل الذهبي يوم السبت المقبل بحضور وفود قضائية رفيعة المستوى من عدة دول من جميع أنحاء العالم.