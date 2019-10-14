وفاة طالب خلال مشاجرة مع زميله أمام مدرسة ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

لقى طالب مصرعه، بجرح نافذ في الصدر، صباح الاثنين، إثر وقوع مشاجرة أمام مدرسة "علي بن أبي طالب" ببورسعيد، انتهت بوفاته متأثرا بإصابته بطعنة نافذة بالصدر.

تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من مستشفى الزهور العام بوصول (طالب 17 سنة، مقيم بدائرة القسم، مصاباً بجرح طعني أسفل الصدر من الجهة اليسرى، وتوفى عقب وصوله للمستشفى.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين شقيق المتوفى (طالب بالمرحلة الإعدادية 13 سنة، وآخر طالب بالمرحلة الثانوية، 18 سنة)، فقاما بالإتصال بذويهما لمناصرتهما، حيث حضر المجني عليه، وبحوزته سلاح أبيض "خنجر"، كما إنضم لمناصرة الثاني شقيقه ( عاطل، 19 سنة، سبق إتهامه في 3 قضايا متنوعة).

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وحدثت المشادة بين الطرفين فقام الأخير بخطف الخنجر من المجنى عليه، والتعدى بالضرب عليه، وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمَيْن، والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بما جاء بالفحص وأكدته التحريات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.