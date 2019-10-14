مصر | "معاقة ذهنيا".. انتداب "الطب الشرعي" في هتك عرض فتاة على يد سائق بمنشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "معاقة ذهنيا".. انتداب "الطب الشرعي" في هتك عرض فتاة على يد سائق بمنشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بانتداب الطب الشرعي في واقعة هتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة على أيدي سائق "توك توك"، بمنشأة القناطر بشمال أكتوبر، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها وكتابة تقرير واف، وذلك للتأكد من صحة الواقعة من عدمها.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على المتهم بهتك عرض فتاة معاقة ذهنيًا، بمنطقة منشأة القناطر، شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.