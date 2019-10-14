مصر | "مرعي": المحكمة الدستورية صاحبة القول الفصل في دستورية التشريعات

أن المحكمة الدستورية العليا احتلت مكانة كبيرة لدى المصريين فضلا عن دورها المتنامي الذي تجاوز النطاق الإقليمي وعبر الحدود الدولية.

وتابع أن للمحكمة الدستورية العليا وحدها القول الفصل في دستورية التشريعات وامتنعت المحاكم الأخرى عن التدخل في هذا الأمر، مضيفا



وأكد على أن للمحكمة الحق في الرقابة على التشريعات مستبعدا بذلك الأفكار التي تطرق على البرلمان في صورة قوانين.