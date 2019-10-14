مصر | انتداب "المعمل الجنائي" في انفجار أسطوانة غاز بعقار في المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتداب "المعمل الجنائي" في انفجار أسطوانة غاز بعقار في المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المرج بانتداب المعمل الجنائي في عقار إثر انفجار أسطوانة غاز بالدور الأرضي به والمجاور لمدرسة النخبة الإسلامية بشارع محطة المياه في المرج، مما أدى إلى انهيار السور الفاصل بين المدرسة والعقار، لتحديد سبب الحريق وحصر قيمة التلفيات والخسائر.

وتعود البداية عندما ورد بلاغ للحماية المدنية يفيد بانفجار أسطوانة غاز بالطابق الأول في عقار مكون من ستة طوابق وأدى إلى انهيار السور الفاصل بين المدرسة النخبة الإسلامية والعقار الذي شهد انفجار الأسطوانة ولا توجد أي وفيات.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.