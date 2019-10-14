مصر | برعاية "السيسي".. "الدستورية العليا" تحتفل بمرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستوري

وتشارك في الاحتفالية 48 محكمة دستورية ومحكمة عليا من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الاتينية بوفود رفيعة المستوى تحظى بلقاء رئيس الجمهورية تعبيرا عن الأهمية البالغة للمناسبة وحسب بيان المحكمة تبدأ الاحتفالية بتكريم رؤساء المحكمة الدستورية السابقين ونوابها الذين اكتمل عطاؤهم.

وقالت المحكمة إنها دعت رئيس مجلس النواب ووكيليه ورئيس مجلس الوزراء ولفيف آخر من الوزراء ورؤساء جهات وهيئة قصائية ورؤساء أجهزة رقابية بحضور الافتتاحية التي سيحضرها أيضا سفراء دول تشارك وفودها القضائية في الاحتفالية وعدد من الشخصيات القانونية والعامة.

وتستكمل الاحتفالية فعالياتها بانعقاد ثلاث جلسات حوارية بين رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه وبين رؤساء المحاكم الدستورية العليا واعضاء وفودها المشاركين في الاحتفالية حول الاهتمامات المشتركة للقائمين على أمر القضاء الدستوري بمختلف أنظمته ويحضر تلك الجلسات عدد من خبراء القانون الدستوري في العالم لإثراء المداولات.