مصر | برعاية "السيسي".. "الدستورية العليا" تحتفل بمرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برعاية "السيسي".. "الدستورية العليا" تحتفل بمرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت المحكمة إنها دعت رئيس مجلس النواب ووكيليه ورئيس مجلس الوزراء ولفيف آخر من الوزراء ورؤساء جهات وهيئة قصائية ورؤساء أجهزة رقابية بحضور الافتتاحية التي سيحضرها أيضا سفراء دول تشارك وفودها القضائية في الاحتفالية وعدد من الشخصيات القانونية والعامة.
وتستكمل الاحتفالية فعالياتها بانعقاد ثلاث جلسات حوارية بين رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه وبين رؤساء المحاكم الدستورية العليا واعضاء وفودها المشاركين في الاحتفالية حول الاهتمامات المشتركة للقائمين على أمر القضاء الدستوري بمختلف أنظمته ويحضر تلك الجلسات عدد من خبراء القانون الدستوري في العالم لإثراء المداولات.
وتزور وفود المحاكم المدعوة عددا من المواقع الثقافية والأثرية في مصر وتفقد المشروعات الحديثة وتؤكد المحكمة الدستورية ورجلها على التزامهم بما عاهدوا الله عليه من صون أحكام الدستور واحترام سيادة القانون.