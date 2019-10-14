مصر | المستشار سعيد مرعي: القضاء الدستوري في مصر يتبوأ مكانة عالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المستشار سعيد مرعي: القضاء الدستوري في مصر يتبوأ مكانة عالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية المصرية هي أولى المحاكم التي أدخلت النظام التكنولوجي في نظام عملها، وأن المحكمة تسلك جميع السبل التي تجعلها قريبة من المواطنين، عن طريق جلساتها الشهرية المنعقده في السبت الأول من كل شهر وكذلك ضخ البيانات بشكل سريع عبر موقع المحكمة الإليكتروني.
وأكد "مرعي" أن المحكمة لها دور كبير في تحديد مدى دستورية القوانين، وأن المحكمة لا تتدخل في عمل المشرع وتترك له حريه صياغة القانون بشكل كامل وعقب إصدار القانون والموافقه عليه، يبدأ دور المحكمة سواء بالموافقه عليه أو رفضه من الأساس أو رفض وقبول الدعوى إذا كانت من طرف غير المحكمة بذاتها، التطبيق العملي هو الذي يحدد ما في التشريع من أخطاء وعيوب.