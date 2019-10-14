مصر | المستشار سعيد مرعي: القضاء الدستوري في مصر يتبوأ مكانة عالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المستشار سعيد مرعي: القضاء الدستوري في مصر يتبوأ مكانة عالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهل المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بالمحكمة الآن، قائلا: "برغم قصر عمر القضاء الدستوري في مصر إلا أنه يتبوأ مكانة عالمية بين جميع المحاكم الدستورية على مستوى العالم".

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية المصرية هي أولى المحاكم التي أدخلت النظام التكنولوجي في نظام عملها، وأن المحكمة تسلك جميع السبل التي تجعلها قريبة من المواطنين، عن طريق جلساتها الشهرية المنعقده في السبت الأول من كل شهر وكذلك ضخ البيانات بشكل سريع عبر موقع المحكمة الإليكتروني.

وأكد "مرعي" أن المحكمة لها دور كبير في تحديد مدى دستورية القوانين، وأن المحكمة لا تتدخل في عمل المشرع وتترك له حريه صياغة القانون بشكل كامل وعقب إصدار القانون والموافقه عليه، يبدأ دور المحكمة سواء بالموافقه عليه أو رفضه من الأساس أو رفض وقبول الدعوى إذا كانت من طرف غير المحكمة بذاتها، التطبيق العملي هو الذي يحدد ما في التشريع من أخطاء وعيوب.