مصر | "مشوهة الوجه وبها إصابات".. النيابة تطلب التحريات لكشف غموض مقتل سيدة الحوامدية

فيما أمرت نيابة جنوب الجيزة، بتفريغ الكاميرات المحيطة بالمنطقة لمعرفة المتهم، وكانت السيدة مجهوية الهوية ترتدي كامل ملابسها، وفي حالة انتفاخ ومصابه بطعنات متفرقة بالجسد ومشوهه الوجه.

وعثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة سيدة مقتولة، داخل جوال ملقى برشاح قرية أم خنان، بنطاق مركز الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للمقدم محمد أبو القاسم رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مقتولة وملقاة بمنطقة رشاح قرية أم خنان، بنطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لسيدة مجهولة الهوية، وترتدي كامل ملابسها، في حالة انتفاخ، ومصابة بطعنات متفرقة بجسدها، كما تبين أن وجهها متشوه.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.