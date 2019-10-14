مصر | رئيس "الدستورية العليا": المحكمة احتلت مكانة سامية في وجدان المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "الدستورية العليا": المحكمة احتلت مكانة سامية في وجدان المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الكامل لاحتفالية المحكمة باليوبيل الذهبي بمناسبة مروو 50 عاما على إنشائها.

وقال المستشار "مرعي" في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن المحكمة الدستورية العليا التي أنشئت عام 1969 احتلت مكانة سامية في وجدان المصريين باعتبارها الملاذ لرد الحقوق.

وأضاف رئيس المحكمة أن الدستورية العليا تمارس مهمة الرقابة اللاحقة على التشريعات والقوانين واللوائح بجميع أنواعها، وليس لها حق الرقابة السابقة، موضحا "التطبيق يظهر عيوب القوانين وبالتالي يمكن الحكم في مدى دستوريتها".

وأوضح المستشار "مرعي" أن حكم المحكمة بعدم دستورية نص قانون أو تشريع يجعله هو والعدم سواء مادام يخالف نص الدستور المصري.