مصر | "بعد 9 وقائع".. حبس عصابة سرقة المساكن في مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بعد 9 وقائع".. حبس عصابة سرقة المساكن في مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، بحبس تشكيل عصابي مكون من 6 متهمين تخصص نشاطهم في سرقة المساكن 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم الإجرامي.

وكشفت تحقيقات النيابة عن معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة قد أفادت بتكوين ستة أشخاص، لدى ثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" باستخدام أجنة حديدية.

وأضافت التحقيقات أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط خمسة أشخاص من عناصر التشكيل العصابي، وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش و5 طلقات لذات العيار، وأجنة حديدية مُستخدمة في ارتكاب الوقائع.

وبمواجهتهم، اعترفوا بسرقة 9 مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كمية من المسروقات لدى عملائهم "سيئي النية"، وهم أربعة أشخاص "سائق، صاحب محل، عاطل، سيدة"، وتصرفهم في باقي المسروقات لدى عملاء آخرين "جارٍ تحديدهم لضبطهم".

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.