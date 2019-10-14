مصر | نائب رئيس "الدستورية العليا": احتفالية اليوبيل الذهبي تهدف لتبادل الخبرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس "الدستورية العليا": احتفالية اليوبيل الذهبي تهدف لتبادل الخبرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار عادل شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالمحكمة الآن، عن أن احتفالية اليوبيل الذهبي لا تهدف فقط لعرض إنجازات المحكمة على مدار 50 عاما ولكن تهدف لتبادل الخبرات وعن طريق المؤتمر العلمي المنعقد خلال الاحتفالية والمقرر أن يناقش التحديات التي تواجه القضاء الدستوري في مصر والدولة والأخرى.

وسيتضمن المؤتمر العديد من الجلسات على مدار يومين متتاليين، أبرزهم، جلسة خاصة بحماية الحقوق والحريات في العصر الحديث، والعلاقة بين المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والخلافات الناشبة بينهم، والنزاهة القضائية ومحاربة الفساد عن طريق تبادل الحوار بين القضاه المشاركين، وتحسين كفاءة الأداء القضائي من خلال تكنولوجية المعلومات.

وأضاف المستشار بوليس فهمي المتحدث الرسمي بإسم المحكمة الدستورية العليا، أن الاحتفالية سيشارك فيها 50 دولة من مختلف بقاع الأرض، من امريكا الشمالية والجنوبية وأسيا وأفريقيا وأوروبا.