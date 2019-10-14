مصر | النيابة تستدعي أسرة عامل انتحر بإشعال النار في نفسه بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستدعي أسرة عامل انتحر بإشعال النار في نفسه بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نيابة السلام، باستدعاء أسرة عامل قام بإحراق نفسه بسببه مروره بضائقة مالية، للاستماع إلى اقوالهم.

وكشفت مناظرة النيابة العامة في وقت سابق لجسد عامل قام بإحراق نفسه، عن أن الوفاة نتجت عن إصابته بحروق شديدة بأنحاء جسده إلى جانب تفحم أجزاء من جسده وأن الجثة لرجل ثلاثيني العمر.

وتعود البداية عندما تلقى العقيد محمد دويدار، مفتش مباحث السلام، إخطارًا من رئيس مباحث القسم، مفاده انتحار عامل يدعى "أحمد محمد"، ومقيم بمنطقة النهضة، حيث أضرم النار في نفسه، بسبب مروره بضائقة مالية، وعلى الفور تم الانتقال إلى مكان الواقعة وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.