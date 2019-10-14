مصر | "أحضر خنجرا تسبب بقتله".. مصرع طالب على يد عاطل خلال مشاجرة ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أحضر خنجرا تسبب بقتله".. مصرع طالب على يد عاطل خلال مشاجرة ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من مستشفى الزهور العام بوصول طالب، سن 17، مقيم بدائرة القسم، مصاباً بجرح طعنى أسفل الصدر من الجهة اليسرى، وتوفى عقب وصوله للمستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين شقيق المتوفى طالب بالمرحلة الإعدادية، سن 13، وآخر طالب بالمرحلة الثانوية، سن 18، فقاما بالاتصال بذويهما لمناصرتهما، حيث حضر المجني عليه وبحوزته سلاح أبيض "خنجر"، كما انضم لمناصرة الثاني شقيقه عاطل، سن 19، سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة، وحدثت المشادة بين الطرفين فقام الأخير بخطف الخنجر من المجني عليه والتعدي بالضرب عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمَيْن والسلاح المستخدم في الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بما جاء بالفحص وأكدته التحريات.