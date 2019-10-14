مصر | "مرعي" يؤكد على دور وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مرعي" يؤكد على دور وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق الآن مؤتمر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، وبحضور المستشار بوليس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسم المحكمة والمستشار عادل شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، داخل مبنى المحكمة.

وأكد "مرعي" على دور وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام، وأشار لدور المحكمة الدستورية العليا على مدار التاريخ وصدور الدستور منذ 50 عاما.

وتابع " شريف" أن الاحتفال باليوبيل الذهبي يهدف إلى العديد من النقاط مثل، أولا: تنمية الوعي الدستوري وتنشيط أذهان المصريين على وجود القضاء الدستوري لحماية حقوقهم، ثانيا: التواصل مع القرناء والأصدقاء القانونيون بمختلف البلاد الأخرى.

وعقد المؤتمر للإعلان عن تفاصيل احتفالية اليوبيل الذهبي بمرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستوري في مصر، والعمل بدستور 1971 باعتباره أول دستور مصري.

كما تم إصدار عمله فضية بمناسبة الاحتفالية، ودعوة كبار الشخصيات العامة والمشرعين ورجال القضاء.