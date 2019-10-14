مصر | "استغل إعاقتها الذهنية".. سائق توكتوك يهتك عرض فتاة بمنشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "استغل إعاقتها الذهنية".. سائق توكتوك يهتك عرض فتاة بمنشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على المتهم بهتك عرض فتاة معاقة ذهنيًا، بمنطقة منشأة القناطر، شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر من شاب، يتهم سائق توك توك بهتك عرض شقيقته، حال استقلالها التوك توك صحبته، بنطاق المركز.

وبإجراء تحريات المباحث بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، تأكد المقدم أحمد نصر وكيل فرقة شمال أكتوبر من صحة البلاغ الوارد، وبإعداد مأمورية لضبطه برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، تمكنت القوات من القبض عليه واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بارتكاب الواقعة، واعتقاده أنها لن تبلغ أي شخص بما حدث بسبب إعاقتها الذهنية.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.