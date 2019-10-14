مصر | دفن جثة سائق اصطدم في مخلفات بناء بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفن جثة سائق اصطدم في مخلفات بناء بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، بدفن جثة سائق لقب مصرعه أثر أصطدامه فب مخلفات بناء فب منطقة المقطم.

البداية عندما تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، إشارة من النجدة، مفادها مصرع شخص، في حادث تصادم، بالقرب من طالعة المقطم، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سائق دراجة بخارية، بمخلفات بناء، ألقى بها عدد من أصحاب السيارات النقل العاملين في مجال المقاولات.



وتم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

