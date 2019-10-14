مصر | شاهد.. آثار حريق كنيسة مارجرس بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. آثار حريق كنيسة مارجرس بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت كنيسة الشهيد مارجرجس، التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة، مساء أمس الأحد، لحريق كبير تسبب في تشويه كبير بمبنى الكنيسة بالكامل.

وكان رجال الحماية المدنية قد تمكنوا من السيطرة على حريق نشب داخل كنسية مارجرجس بحلوان، الحريق تسبب في أضرار بمبنى الكنيسة ولم يصب أي شخص من جراء الحادث.

كما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق هائل داخل كنيسة مارجرجس، بالقرب من الحديقة اليابانية بمدينة حلوان.

وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، وتم السيطرة عليه وإخماده.

Advertisements

وحسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع «فيسبوك»، اليوم الاثنين، فإن كنيسة الشهيد مارجرس هي كنيسة صغيرة أنشأتها الجالية الألمانية في نهاية الطرف الشمالي الشرقي من مدينة حلوان، ويعود تاريخ بنائها إلى عام 1898.

واستمرت الخدمة بهذه الكنيسة حتى قيام الحرب العالمي الأولى، وبعد انتهاء الحرب وهزيمة ألمانيا توقفت الخدمة بها، وظلت مغلقة ومعملة لعقود طويلة.

وفي عام 1971، تمكن مثلث الرحمات المتنيح الأنبا بولس أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة السابق من شرائها من المسؤولين الألمان مع الأرض الفضاء الواقعة بجانبها، مقابل مبلغ 3000 جنيه، وتم تجديد مبانيها على قدر الإمكان، وظلت الخدمة قائمة ومستمرة بها على مدار 48 سنة إلى أن طالها الحريق أمس.