شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي خلال لقائه «الخشت»: حضرت حفلًا للعندليب بجامعة القاهرة 1976 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حرص السفير أسامة النقلي، سفير الممكلة العربية السعودية بالقاهرة، خلال لقائه، بالدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على التقاط صورة تذكارية له بقاعة الاحتفالات الكبرى.
وقال السفير السعودي إنه زار مصر عام 1976 ليحضر حفلًا فنيًا لعبدالحليم حافظ بجامعة القاهرة، وجلس بنفس المقعد الذي خصص له في الحفلة عام 1976، معربًا عن تقديره للفن المصري.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الخشت، على دور الفن المصري كقوة ناعمة والتوسع في الأنشطة الفنية والحفلات الراقية التي تقدمها الجامعة للطلاب.
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