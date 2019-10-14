شكرا لقرائتكم خبر عن «الأنفاق» تجري اختبارات سحب الدخان بمحطة مترو «هيلوبوليس» قبل الافتتاح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت الهيئة القومية للأنفاق في وضع اللمسات النهائية لافتتاح محطة مترو أنفاق هليوبوليس خلال الأيام القادمة.
وقالت الهيئة في بيان، الإثنين، إنها ستقوم بأعمال الاختبارات التشغيلية لمحطة هليوبوليس، ومن المنتظر إجراء تجربة سحب دخان بالمحطة الساعة الواحدة صباحاً يوم الأربعاء والخميس 16 و17 أكتوبر 2019 قبل بدأ تشغيل المحطة.
وتهيب الهيئة بالمواطنين عدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في محيط المحطة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأنفاق» تجري اختبارات سحب الدخان بمحطة مترو «هيلوبوليس» قبل الافتتاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.