شكرا لقرائتكم خبر عن «الأنفاق» تجري اختبارات سحب الدخان بمحطة مترو «هيلوبوليس» قبل الافتتاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الهيئة القومية للأنفاق في وضع اللمسات النهائية لافتتاح محطة مترو أنفاق هليوبوليس خلال الأيام القادمة.

وقالت الهيئة في بيان، الإثنين، إنها ستقوم بأعمال الاختبارات التشغيلية لمحطة هليوبوليس، ومن المنتظر إجراء تجربة سحب دخان بالمحطة الساعة الواحدة صباحاً يوم الأربعاء والخميس 16 و17 أكتوبر 2019 قبل بدأ تشغيل المحطة.

وتهيب الهيئة بالمواطنين عدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في محيط المحطة.