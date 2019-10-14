شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: انتهاء تسجيل التقدم لامتحانات «أبناؤنا في الخارج» 14 نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن آخر موعد لتسجيل التقدم لامتحانات «أبناؤنا في الخارج» للعام الدراسي 2019/2020، الخميس، 14 نوفمبر المقبل، وذلك على الرابط التالي: http://sabroad.emis.gov.eg/index_aboardlogin.aspx

جاء ذلك حرصًا من الوزارة على تيسير مصالح الطلاب المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن ترسل السفارات جميع الاستمارات في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي من تاريخ انتهاء فترة التسجيل.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل التقدم لامتحانات «أبناؤنا في الخارج» من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي اعتبارًا من يوم الخميس 12/9/2019، ويستمر حتى 14 نوفمبر 2019.