شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يقرر نقل مقر اللجنة الأولى للتوفيق في المنازعات لوزارتي الآثار والثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم قرارًا بأن يكون مقر اللجنة الأولى للتوفيق في المنازعات التابعة لوزارتي الآثار والثقافة، مبنى قصر إسماعيل باشا المفتش بميدان لاظوغلي، القاهرة، بدلًا من مقره الحالي.

وجاء قرار وزير العدل- الذي نشرته الصحيفة الرسمية "الوقائع المصرية" اليوم الإثنين- عقب الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته، وقرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له، وقرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق في المنازعات، وكذلك كتاب وزير الآثار رقم 6350 بتاريخ 23 سبتمبر الماضي المتضمن نقل مقر لجنة التوفيق في المنازعات الأولى لوزارتي الآثار والثقافة".