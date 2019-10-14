شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قرارات عاجلة للنيابة في واقعة الطفلة «روان» ضحية التنمر بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت النيابة العامة في الإسكندرية التحقيقات في واقعة الطفلة «روان»، المعروفة إعلاميا بـ«ضحية التنمر» داخل مدرستها.

وأصدر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، الاثنين، 5 قرارات هامة وعاجلة تضمنت ضبط وإحضار ولية أمر الطالبة «شهد» المتهمة بالاعتداء على «روان»، وعرض الطفلة على إخصائي نفسي واجتماعي، ووضع تقرير طبي بشأن حالتها، فضلا عن استعجال تقرير الطب الشرعي.

ووفقا للتحقيقات التي أشرف عليها، المستشار محمد عبدالسلام، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، فقد استمعت النيابة لأقوال مدير ومسؤولي مدرسة عمر مكرم الابتدائية التابعة لإدارة المنتزه التعليمية – عدا اثنين سيتم استدعائهما حين ورود التقارير- حول الواقعة.

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كان قسم شرطة أول المنتزه قد تلقى بلاغا من «محمد م ا» حارس عقار، يتهم فيه ولية أمر طالبة وأخصائية اجتماعية بمدرسة عمر مكرم بالاعتداء على ابنته «روان» بالصف الرابع الابتدائي، وأضاف الأب، في البلاغ، أن ولية الأمر والأخصائية الاجتماعية نعتت ابنته بأقوال منها: «أنتي بنت بواب.. إزاي تضربي بنت مهندس بترول؟»، ما أدي لاصابتها باضطرابات نفسية والتأثير على «العصب السابع»، بحسب التقرير الطبي المبدئي.

وأصدر يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قرارا بإلغاء تكليف «ع.ع» مدير مدرسة عمر مكرم الابتدائية المسائية، بسبب تقصيره في أداء مهام واجبه الوظيفي في واقعة «روان».

وشملت قرارات وكيل مديرية التربية والتعليم، استبعاد «هـ.ث.م» الأخصائية الاجتماعية بذات المدرسة، وإحالة ولي أمر الطالبة «شهد» إلى لجنة الحماية المدرسية لتطبيق اللائحة ودراسة إمكانية نقل نجلتها من المدرسة من عدمه.

وشدد الديب، على عدم دخول المدارس إلا في المواعيد المحدد لمقابلة أولياء الأمور وفي مكاتب مديري المدارس، مطالبا أولياء الأمور عدم التعدي على الطلاب والتلاميذ بالمدارس، وترك الإجراءات التربوية التي يتم اتخاذها بين الطلاب للمعلمين والتربية الاجتماعية بالمدرسة ومديري المدارس.