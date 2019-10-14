شكرا لقرائتكم خبر عن نوفمبر المقبل.. «مصر للطيران» تسير خطا جديدا إلى هانجشتو الصينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مصر للطيران افتتاح أحدث خطوطها من القاهرة إلى مدينة هانجتشو بالصين اعتبارا من 29 نوفمبر المقبل.

وقال رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية الطيار أشرف الخولي، إن الشركة ستسير رحلتين أسبوعيا إلى هانتجتشو، وسيتم منح العملاء تخفيضا 50% على أسعار تذاكر السفر من القاهرة إلى هانجتشو، ومن هانجتشو لجميع نقاط الشركة، ويمكن للعملاء الاستفادة بهذا العرض حتى 5 نوفمبر للسفر من 29 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر 2019.

يذكر أن مصر للطيران تسير رحلة يوميا إلى جوانزو و3 رحلات أسبوعيا إلى بكين.