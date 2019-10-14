شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإنتاج الحربي والصحة يبحثان إقامة المستشفيات المتنقلة مع شركة سويسرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، بحضور الدكتور كامل غريبي رئيس مجموعة (GK) الاستثمارية السويسرية العاملة في مجال تقديم الخدمات الطبية، إمكانية التعاون المشترك لإقامة المستشفيات سابقة التجهيز.

تم خلال اللقاء التأكيد على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتوجيه جميع الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، وعلى رأسها المشروعات التي تساهم في تقديم خدمات صحية لرعاية طبية أفضل للمواطنين، كما تم الإشارة إلى حرص الوزارة على الانتهاء من المشروعات المسند تنفيذها إليها في التوقيتات المحددة التي يتم الاتفاق عليها وبالكفاءة المطلوبة وتحقيق التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة، وتم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة في الإنتاج الحربي، والتي يمكن الاعتماد عليها لتنفيذ مشروعات جديدة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، دور المجموعة «GK» في نقل تجربة المستشفيات سابقة التجهيز بما تتميز به من تكنولوجيا موفرة للطاقة وصديقة للبيئة وآليات متقدمة؛ للتخلص من النفايات والاستفادة منها في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

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وأعربت الوزيرة عن ثقتها فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من مقومات يمكن الاستفادة بها للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع، الذي سيساهم في الإسراع من استكمال تطبيق المنظومة وجاهزية المستشفيات والوحدات في وقت زمني قصير وبجودة عالية.

كما استعرضت الوزيرة التعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة السابقة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تقوم بها وزارة الصحة، ومنها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد من المشروعات القومية الكبيرة التي تتبناها وزارة الصحة والسكان ضمن خطتها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، مضيفة أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولي مجال الرعاية الصحية اهتمامًا كبيرًا ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.

بدوره، قدّم الدكتور كامل غريبي رئيس مجموعة (GK) الاستثمارية السويسرية عرضا تقديميا حول إمكانية تطبيق مشروع المستشفيات سابقة التجهيز في مصر، مشيرا إلى أن المجموعة أقامت (22) مستشفى وتقوم بإدارتها وتوفير الأجهزة الطبية وتقوم بتدريب الأطقم الطبية، وأن هذه المستشفيات مقسمة من الداخل إلى غرف مرضى وعيادات لتقديم الخدمات الصحية المختلفة، وغالباً ما يُخصص هذا النوع من المستشفيات لخدمة المناطق النائية والأكثر احتياجاً، والتي تعاني من بُعدها عن المستشفيات المركزية، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، معرباً عن تطلع مجموعته للاستثمار في مصر والمساهمة في الجهود الجارية حالياً لتطوير المنظومة الطبية.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة من المختصين بوزارتيّ الصحة والإنتاج الحربي؛ لدراسة الموضوع بشكل أكثر عمقاً، والتنسيق مع المجموعة الاستثمارية حول الخطوات التنفيذية المقترحة لمشروع المستشفيات سابقة التجهيز.