شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النيابة الإدارية» يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوي، اليوم الإثنين، المستشار لاشين إبراهيم، ووفدا رفيع المستوى من الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا لبيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية.

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كما أهدى المستشار لاشين إبراهيم درع الهيئة لرئيس هيئة النيابة الإدارية.

من جهته، أكد المستشار عصام المنشاوي ، الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة في الإشراف على كافة الانتخابات والاستفتاءات وفقاً للقانون، والتي جاء إنشاؤها إيذاناً بميلاد عصر جديد يضمن فيه كل مواطن حقه الدستوري الأصيل في الإدلاء برأيه والتعبير عن إرادته الحرة وسط مناخ من الشفافية والنزاهة إعلاءً لدولة القانون .

ضم وفد الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود عبدالحميد والمستشار ياسر معبدي والمستشار أحمد عبود والمستشار هاني محمد علي والمستشار عبدالسلام محمود والمستشار محمد أبوضيف باشا والمستشار خالد عراق، ورئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات المستشار علاء فؤاد، ونائب رئيس الجهاز رفعت قمصان.