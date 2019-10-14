شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح آفاقًا استثمارية في مجالات متنوعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس يرافقهما الخبراء المستثمرون المصريون بالخارج المشاركون في مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، بحضور المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، للتعرف على أهمية المنطقة الاقتصادية والحوافز الاستثمارية بها والمشروعات القائمة بالعين السخنة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها سعيدة بتواجدها اليوم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مقدمة الشكر المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستقبال.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال كلمتها، أن اليوم يبدأ مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية» بزيارة المنطقة الاقتصادية، لافتًة إلى أننا جميعًا فخورين بوجودنا في المنطقة الاقتصادية، كما أننا فخورين بأن أول مؤتمر من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع كان يناقش تنمية منطقة قناة السويس وكانت له العديد من النتائج، مؤكدة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح آفاقًا استثمارية رحبة في مجالات متنوعة وواعدة في عدة قطاعات.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه غدا سيكون الافتتاح الرسمي للمؤتمر، معربة عن سعادتها بالتعاون مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال المؤتمر لتعريف الفرص الاستثمارية للمصريين بالخارج، حيث إنهم سفراء وجنود للدولة بالخارج لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي يتم الترويج لها، فاليوم جاء دور أبنائنا بالخارج للوقوف بجانب وطنهم الأم فهم سفراء لنا بالخارج مقدمة الشكر لهم لحضورهم ومشاركتهم في مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أنها سعيدة بالتعاون في مؤتمر مصر تستطيع خلال دورته الخامسة مع السفيرة نبيلة مكرم، مقدمة التهنئة لوزيرة الهجرة على فكرة المؤتمر، حيث إن الكثير من الدول تعاني من هجرة عقولها، وهذا المؤتمر هو الذي مكننا من استثمار العقول المصرية المهاجرة.

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أضافت وزيرة التخطيط أن مصر اليوم ولأول مرة تعمل من خلال خطط تنموية حقيقية؛ حيث يتم العمل على خطة طويلة المدى، مشيرًة إلى أن دول العالم لديها رؤية وخطط طويلة المدى لأهداف التنمية المستدامة 2030، وموضحة أن مصر لديها رؤية وطنية تتوافق مع الرؤية الأممية وهى رؤية مصر 2030، وهي الرؤية التي شارك بها الحكومة، القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني، الأساتذة الجامعيين، الإعلاميين، الخبراء، البرلمانيين وكل أطياف وفئات الشعب المختلفة ممن شاركوا في وضع هذه الرؤية لتصبح بالفعل هي رؤية للشعب المصري.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه من خلال رؤية مصر 2030 يتم وضع جميع الخطط الآخرى متوسطة المدى وقصيرة المدى السنوية، مؤكدًة أن من أهم الأمور بتلك الخطط هو العمل على مناطق تنموية متكاملة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تحتوي على موانئ وومناطق لوجيستية، وغيرها من الآليات، موضحة أن هناك فئتين تتقاطعان مع تلك الرؤية هما الشباب والمرأة، ووجهت حديثها للمستثمرين المصريين بالخارج المتواجدين خلال الجولة قائلة: «كل واحد منكم سفير للترويج لخطط التنمية والمشروعات العملاقة التي تجري على أرض مصر والدفاع عن وطنك».

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أهم الإنجازات من أجل تشجيع المستثمرين، موضحة أنه من أجل تيسير مناخ ملائم لتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب تم إطلاق بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، ويتم الإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها إلكترونيًا، إضافة إلى ذلك، وفي إطار السعي لتقديم كافة أنواع الدعم اللازم لحفز القطاع الصناعي، سيتم إتاحة حوافز إضافية للمصنعين مثل تقسيط الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7 % من أجل دعم القطاع الصناعي، كما أنه في إطار تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جهزت الحكومة 4500 وحدة صناعية جاهزة ومرفقة، منها 750 وحدة صناعية في العاشر من رمضان، مرغم والبحر الأحمر، وسيتم طرح باقي الوحدات المرفقة بعد تجهيزها فورًا أمام المستثمرين.

وخلال كلمته، رحب المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالحضور، معربًا عن سعادته بانطلاق النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع هذا العام تحت عنوان مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية.

وقال زكي إن الاستثمار يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد أحد المشروعات القومية التي توليها القيادة السياسية في مصر اهتماماً كبيراً وعظيماً باعتبارها منطقة واعدة تسعى لأن تكون مركزا لوجستيا عالميا تستطيع تحقيق إضافة قوية للاقتصاد المصري والعالمي، لما تتضمنه من مميزات جغرافية ولوجستية وبنية تنظيمية تؤهلها أن تتبوأ مكانة عالمية وسط المناطق الاقتصادية حول العالم، مشيرا إلى أن المنطقة تعمل للوصول للعالمية من خلال تجهيزات البنية التحتية والتي استطعنا خلال الخمس سنوات الأولى أن ننتهي من جزء كبير منها في الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصناعي وإحلال التربة وإنشاء الأرصفة والأنفاق، والتي ستعمل على وضعنا في نقطة متقدمة خلال الخمس سنوات المقبلة.

وفي نهاية كلمته، دعا رئيس المنطقة الاقتصادية أبناء مصر بالخارج للعمل على تقديم مد يد العون في سبيل النهوض بالمنطقة الاقتصادية في تواجدها على خريطة الاستثمارات العالمية باعتبارهم سفراء لنا في الخارج وإفادتنا بتجاربهم وخبراتهم في تحقيق رؤية المنطقة.

واصطحب المهندس يحيى زكي الحضور في جولة ميدانية داخل مصنع جوشي لصناعة الفايبر جلاس، أحد أكبر المشروعات الصينية في المنطقة الصناعية الصينية تيدا بالعين السخنة، ثم جولة داخل ميناء العين السخنة وزيارة مشروع التوسعة بالحوض الثاني وأرصفة الحوض الأول.