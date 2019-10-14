شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين، على وضع قائمة بعقوبات اقتصادية تستهدف عمليات التنقيب التركية عن النفط والغاز فى مياه قبالة قبرص، لكن القائمة لن تضم أسماء فى الوقت الحالى. واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى على "وضع إطار عمل لإجراءات عقابية تستهدف الأشخاص الطبيعيين والقانونيين المسؤولين عن أو المشاركين في أنشطة التنقيب غير المشروعة عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط". وسيتعين على مسؤولي السياسة الخارجية بالاتحاد الآن اقتراح أسماء.

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